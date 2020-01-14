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Лента
Матч-центр
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Эшли Флетчер
№18
Нападающий
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Команда
Мидлсбро
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 окт. 1995 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
23:05
Тоттенхэм
2 : 1
Мидлсбро
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
23:05
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
2
Мидлсбро
1
минуты: 1' - 90'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
Мидлсбро
1 : 1
Тоттенхэм
50'
50'
50'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
50'
минуты: 1' - 90'
Мидлсбро
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90'