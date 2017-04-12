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Дмитрий Белов
№95
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2016/2017
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
18:30
Шинник
0 : 1
Кубань
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
18:30
минуты: 62' - 82'
Шинник
0
Кубань
1
минуты: 62' - 82'
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
16:00
Шинник
3 : 0
Сибирь
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
16:00
минуты: 82' - 90'
Шинник
3
Сибирь
0
минуты: 82' - 90'
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
17:00
Зенит-2
1 : 1
Шинник
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
17:00
минуты: 68' - 90'
Зенит-2
1
Шинник
1
минуты: 68' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:00
Шинник
2 : 3
Динамо
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:00
минуты: 63' - 90'
Шинник
2
Динамо
3
минуты: 63' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
13:00
Енисей
1 : 3
Шинник
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
13:00
минуты: 90' - 90'
Енисей
1
Шинник
3
минуты: 90' - 90'
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:30
Шинник
1 : 2
Зенит-2
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:30
минуты: 80' - 90'
Шинник
1
Зенит-2
2
минуты: 80' - 90'
11.07.2016
11 июля 2016
пн
20:00
Балтика
1 : 0
Шинник
11.07.2016
11 июля 2016
пн
20:00
минуты: 83' - 90'
Балтика
1
Шинник
0
минуты: 83' - 90'