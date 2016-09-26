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Артем Третьяков
№15
Нападающий
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2016/2017
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
17:00
Тюмень
2 : 0
Кубань
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
17:00
был в запасе
Тюмень
2
Кубань
0
был в запасе
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
16:30
Тюмень
1 : 2
Тосно
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
16:30
был в запасе
Тюмень
1
Тосно
2
был в запасе
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Луч
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
15:00
был в запасе
Тюмень
0
Луч
0
был в запасе
27.07.2016
27 июля 2016
ср
16:00
Тюмень
1 : 0
Волгарь
27.07.2016
27 июля 2016
ср
16:00
был в запасе
Тюмень
1
Волгарь
0
был в запасе
16.07.2016
16 июля 2016
сб
19:00
Балтика
1 : 0
Тюмень
16.07.2016
16 июля 2016
сб
19:00
минуты: 82' - 90'
Балтика
1
Тюмень
0
минуты: 82' - 90'
11.07.2016
11 июля 2016
пн
19:30
Динамо
3 : 0
Тюмень
11.07.2016
11 июля 2016
пн
19:30
минуты: 86' - 90'
Динамо
3
Тюмень
0
минуты: 86' - 90'