Артем Третьяков
№15
Нападающий
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
Тюмень
2 : 0
Кубань
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
был в запасе
Тюмень
2
Кубань
0
был в запасе
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 16:30
Тюмень
1 : 2
Тосно
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 16:30
был в запасе
Тюмень
1
Тосно
2
был в запасе
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Луч
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 15:00
был в запасе
Тюмень
0
Луч
0
был в запасе
27.07.2016 27 июля 2016 ср 16:00
Тюмень
1 : 0
Волгарь
27.07.2016 27 июля 2016 ср 16:00
был в запасе
Тюмень
1
Волгарь
0
был в запасе
16.07.2016 16 июля 2016 сб 19:00
Балтика
1 : 0
Тюмень
16.07.2016 16 июля 2016 сб 19:00
минуты: 82' - 90'
Балтика
1
Тюмень
0
минуты: 82' - 90'
11.07.2016 11 июля 2016 пн 19:30
Динамо
3 : 0
Тюмень
11.07.2016 11 июля 2016 пн 19:30
минуты: 86' - 90'
Динамо
3
Тюмень
0
минуты: 86' - 90'