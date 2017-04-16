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Жорди Гаспар
№25
Защитник
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Команда
Лион
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
18:00
Бастия
-:-
Лион
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
18:00
был в запасе
Бастия
-
Лион
-
был в запасе
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
19:00
Лион
5 : 0
Метц
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
19:00
был в запасе
Лион
5
Метц
0
был в запасе
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
19:00
Генгам
2 : 1
Лион
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
19:00
был в запасе
Генгам
2
Лион
1
был в запасе
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
21:00
Лион
4 : 0
Нанси
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
21:00
был в запасе
Лион
4
Нанси
0
был в запасе
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Лион
2 : 0
Анжер
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
был в запасе
Лион
2
Анжер
0
был в запасе
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Нант
0 : 6
Лион
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
был в запасе
Нант
0
Лион
6
был в запасе
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
22:45
Лилль
0 : 1
Лион
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
22:45
был в запасе
Лилль
0
Лион
1
был в запасе
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
Лион
2 : 1
Бастия
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Бастия
1
минуты: 1' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
18:00
Лион
1 : 3
Генгам
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
18:00
был в запасе
Лион
1
Генгам
3
был в запасе
14.10.2016
14 окт. 2016
пт
21:45
Ницца
2 : 0
Лион
80'
80'
80'
14.10.2016
14 окт. 2016
пт
21:45
минуты: 1' - 83'
Ницца
2
Лион
0
минуты: 1' - 83'
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
Лион
2 : 0
Сент-Этьен
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
был в запасе
Лион
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
21:45
Марсель
0 : 0
Лион
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
21:45
был в запасе
Марсель
0
Лион
0
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Лион
1 : 3
Бордо
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
был в запасе
Лион
1
Бордо
3
был в запасе
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
21:45
Лион
2 : 0
Кан
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
21:45
был в запасе
Лион
2
Кан
0
был в запасе