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Сиди Сарр
№6
Полузащитник
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Команда
Ним
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
5 июня 1996 (24) года
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
Ним
2 : 3
Марсель
78'
78'
78'
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Марсель
3
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:00
Ренн
2 : 1
Ним
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Ним
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Ним
1 : 0
Анжер
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
1
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
Ницца
1 : 3
Ним
75'
75'
75'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Ним
3
минуты: 1' - 90'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
Ним
3 : 1
Монако
90'
90'
90'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 66' - 90'
Ним
3
Монако
1
минуты: 66' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
90'
90'
90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Ним
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Марсель
3 : 1
Ним
63'
63'
63'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Марсель
3
Ним
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Ним
0 : 1
Нант
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
0
Нант
1
минуты: 1' - 90'
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
21:00
Бордо
6 : 0
Ним
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
6
Ним
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ним
1 : 1
Метц
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ним
1
Метц
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Ним
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Анжер
1
Ним
0
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Страсбур
4 : 1
Ним
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
4
Ним
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Ним
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Ним
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 1
Амьен
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ним
1
Амьен
1
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
Лилль
2 : 2
Ним
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 87' - 90'
Лилль
2
Ним
2
минуты: 87' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Монпелье
1 : 0
Ним
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
1
Ним
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 0
Тулуза
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ним
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Дижон
0 : 0
Ним
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Дижон
0
Ним
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Ним
3 : 0
Брест
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 85' - 90'
Ним
3
Брест
0
минуты: 85' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
Монако
2 : 2
Ним
90'
90'
90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 69' - 90'
Монако
2
Ним
2
минуты: 69' - 90'
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