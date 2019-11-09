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Матч-центр
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Анри Оникуру
№7
Нападающий
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Команда
Монако
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
5 июня 1997 (23) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Монако
1 : 0
Дижон
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Монако
1
Дижон
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Монако
4 : 1
Брест
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Монако
4
Брест
1
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Монако
3 : 1
Ницца
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
был в запасе
Монако
3
Ницца
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Монако
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Реймс
0
Монако
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Монако
3 : 4
Марсель
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Монако
3
Марсель
4
был в запасе
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
18:00
Страсбур
2 : 2
Монако
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
18:00
был в запасе
Страсбур
2
Монако
2
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
Монако
2 : 2
Ним
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 74'
Монако
2
Ним
2
минуты: 1' - 74'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Метц
3 : 0
Монако
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
3
Монако
0
минуты: 1' - 90'