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Матч-центр
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Алессандро Кордаро
№29
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
Зюлте-Варегем
3 : 2
Лацио
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
был в запасе
Зюлте-Варегем
3
Лацио
2
был в запасе
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Ницца
3 : 1
Зюлте-Варегем
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Ницца
3
Зюлте-Варегем
1
был в запасе
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
Витесс
0 : 2
Зюлте-Варегем
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Витесс
0
Зюлте-Варегем
2
был в запасе