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Матч-центр
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Силва
№29
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
3 марта 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2016/2017
02.11.2018
02 нояб. 2018
пт
22:30
Штутгарт
0 : 3
Айнтрахт
02.11.2018
02 нояб. 2018
пт
22:30
был в запасе
Штутгарт
0
Айнтрахт
3
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
15:30
Нюрнберг
1 : 1
Айнтрахт
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
15:30
минуты: 68' - 90'
Нюрнберг
1
Айнтрахт
1
минуты: 68' - 90'
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
21:30
Айнтрахт
7 : 1
Фортуна
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
21:30
был в запасе
Айнтрахт
7
Фортуна
1
был в запасе
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
16:30
Хоффенхайм
1 : 2
Айнтрахт
37'
37'
37'
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 46'
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 46'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:30
Айнтрахт
4 : 1
Ганновер-96
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
4
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:30
Боруссия
3 : 1
Айнтрахт
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:30
был в запасе
Боруссия
3
Айнтрахт
1
был в запасе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
19:00
Айнтрахт
1 : 1
РБ Лейпциг
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
19:00
был в запасе
Айнтрахт
1
РБ Лейпциг
1
был в запасе