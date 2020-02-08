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Матч-центр
Моя команда
Рено Эмон
№9
Нападающий
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Команда
Стандард
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
5 дек. 1991 (28) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 3
Нант
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
3
Нант
3
минуты: 1' - 90'
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
23:05
Нант
1 : 2
ПСЖ
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
23:05
минуты: 66' - 90'
Нант
1
ПСЖ
2
минуты: 66' - 90'
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:45
Ренн
3 : 2
Нант
53'
53'
53'
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ренн
3
Нант
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
Нант
0 : 1
Бордо
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
0 : 2
Нант
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Нант
2
был в запасе