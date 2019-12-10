Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Дьюмерси Ндонгала
№77
Нападающий
Подписаться
Команда
Генк
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
14 июня 1991 (29) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
20:55
Наполи
4 : 0
Генк
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
20:55
был в запасе
Наполи
4
Генк
0
был в запасе
05.11.2019
05 нояб. 2019
вт
23:00
Ливерпуль
2 : 1
Генк
05.11.2019
05 нояб. 2019
вт
23:00
минуты: 68' - 90'
Ливерпуль
2
Генк
1
минуты: 68' - 90'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
Генк
1 : 4
Ливерпуль
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
был в запасе
Генк
1
Ливерпуль
4
был в запасе
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
Зальцбург
6 : 2
Генк
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 72'
Зальцбург
6
Генк
2
минуты: 1' - 72'