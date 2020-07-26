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Мбвана Саматта
№20
Нападающий
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Танзания
Дата рождения
13 дек. 1992 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Вест Хэм
-:-
Астон Вилла
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
-
Астон Вилла
-
21.07.2020
21 июля 2020
вт
22:15
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
21.07.2020
21 июля 2020
вт
22:15
минуты: 1' - 72'
Астон Вилла
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 72'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:00
Эвертон
1 : 1
Астон Вилла
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 64'
Эвертон
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 64'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
16:15
Астон Вилла
2 : 0
Кристал Пэлас
12.07.2020
12 июля 2020
вс
16:15
минуты: 1' - 80'
Астон Вилла
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 80'
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:15
Астон Вилла
0 : 3
Манчестер Юнайтед
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:15
минуты: 1' - 59'
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 59'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:30
Ливерпуль
2 : 0
Астон Вилла
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:30
минуты: 74' - 90'
Ливерпуль
2
Астон Вилла
0
минуты: 74' - 90'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
14:30
Астон Вилла
0 : 1
Вулверхэмптон
27.06.2020
27 июня 2020
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Астон Вилла
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90'
21.06.2020
21 июня 2020
вс
18:15
Астон Вилла
1 : 2
Челси
21.06.2020
21 июня 2020
вс
18:15
минуты: 57' - 90'
Астон Вилла
1
Челси
2
минуты: 57' - 90'
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:00
Астон Вилла
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:00
минуты: 73' - 90'
Астон Вилла
0
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 73' - 90'
09.03.2020
09 марта 2020
пн
23:00
Лестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
09.03.2020
09 марта 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
4
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Астон Вилла
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Астон Вилла
2 : 3
Тоттенхэм
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
2
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Борнмут
2 : 1
Астон Вилла
70'
70'
70'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
70'
минуты: 1' - 90'
Борнмут
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90'