Мбвана Саматта
№20
Нападающий
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Танзания
Дата рождения
13 дек. 1992 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Вест Хэм
-:-
Астон Вилла
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
-
Астон Вилла
-
21.07.2020 21 июля 2020 вт 22:15
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
21.07.2020 21 июля 2020 вт 22:15
минуты: 1' - 72'
Астон Вилла
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 72'
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:00
Эвертон
1 : 1
Астон Вилла
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 64'
Эвертон
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 64'
12.07.2020 12 июля 2020 вс 16:15
Астон Вилла
2 : 0
Кристал Пэлас
12.07.2020 12 июля 2020 вс 16:15
минуты: 1' - 80'
Астон Вилла
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 80'
09.07.2020 09 июля 2020 чт 22:15
Астон Вилла
0 : 3
Манчестер Юнайтед
09.07.2020 09 июля 2020 чт 22:15
минуты: 1' - 59'
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 59'
05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:30
Ливерпуль
2 : 0
Астон Вилла
05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:30
минуты: 74' - 90'
Ливерпуль
2
Астон Вилла
0
минуты: 74' - 90'
27.06.2020 27 июня 2020 сб 14:30
Астон Вилла
0 : 1
Вулверхэмптон
27.06.2020 27 июня 2020 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Астон Вилла
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90'
21.06.2020 21 июня 2020 вс 18:15
Астон Вилла
1 : 2
Челси
21.06.2020 21 июня 2020 вс 18:15
минуты: 57' - 90'
Астон Вилла
1
Челси
2
минуты: 57' - 90'
17.06.2020 17 июня 2020 ср 20:00
Астон Вилла
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
17.06.2020 17 июня 2020 ср 20:00
минуты: 73' - 90'
Астон Вилла
0
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 73' - 90'
09.03.2020 09 марта 2020 пн 23:00
Лестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
09.03.2020 09 марта 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
4
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
Саутгемптон
2 : 0
Астон Вилла
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
Астон Вилла
2 : 3
Тоттенхэм
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
2
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90'
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
Борнмут
2 : 1
Астон Вилла
70'
70'
70'
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
70'
минуты: 1' - 90'
Борнмут
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90'