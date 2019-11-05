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Брайан Хейнен
№28
Полузащитник
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Команда
Генк
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
6 февр. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
05.11.2019
05 нояб. 2019
вт
23:00
Ливерпуль
2 : 1
Генк
05.11.2019
05 нояб. 2019
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
2
Генк
1
минуты: 1' - 90'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
Генк
1 : 4
Ливерпуль
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Генк
1
Ливерпуль
4
минуты: 1' - 90'
02.10.2019
02 окт. 2019
ср
19:55
Генк
0 : 0
Наполи
02.10.2019
02 окт. 2019
ср
19:55
минуты: 90' - 90'
Генк
0
Наполи
0
минуты: 90' - 90'
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
Зальцбург
6 : 2
Генк
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 85'
Зальцбург
6
Генк
2
минуты: 1' - 85'