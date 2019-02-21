Нордин Жекерс
№30
Вратарь
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Команда
Генк
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
5 сент. 1997 (22) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
Генк
1 : 4
Славия
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
был в запасе
Генк
1
Славия
4
был в запасе
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
Славия
0 : 0
Генк
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
был в запасе
Славия
0
Генк
0
был в запасе