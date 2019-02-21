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Лента
Матч-центр
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Нордин Жекерс
№30
Вратарь
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Команда
Генк
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
5 сент. 1997 (22) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2016/2017
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
Генк
1 : 4
Славия
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
был в запасе
Генк
1
Славия
4
был в запасе
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
Славия
0 : 0
Генк
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
был в запасе
Славия
0
Генк
0
был в запасе