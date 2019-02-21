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Лента
Матч-центр
Моя команда
Бенуа Пулен
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 июля 1987 (32) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
Зальцбург
4 : 0
Брюгге
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
4
Брюгге
0
минуты: 1' - 90'
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
Брюгге
2 : 1
Зальцбург
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
был в запасе
Брюгге
2
Зальцбург
1
был в запасе