Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Софьян Ханни
№94
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Алжир
Дата рождения
29 дек. 1990 (29) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
13.07.2019
13 июля 2019
сб
19:00
Спартак
1 : 0
Сочи
13.07.2019
13 июля 2019
сб
19:00
был в запасе
Спартак
1
Сочи
0
был в запасе