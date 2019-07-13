Софьян Ханни
№94
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Алжир
Дата рождения
29 дек. 1990 (29) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.07.2019 13 июля 2019 сб 19:00
Спартак
1 : 0
Сочи
13.07.2019 13 июля 2019 сб 19:00
был в запасе
Спартак
1
Сочи
0
был в запасе