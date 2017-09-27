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Матч-центр
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Эммануэль Сова
№41
Защитник
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
27.09.2017
27 сент. 2017
ср
21:45
Андерлехт
0 : 3
Селтик
27.09.2017
27 сент. 2017
ср
21:45
был в запасе
Андерлехт
0
Селтик
3
был в запасе
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
Бавария
3 : 0
Андерлехт
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
был в запасе
Бавария
3
Андерлехт
0
был в запасе