Эммануэль Сова
№41
Защитник
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.09.2017 27 сент. 2017 ср 21:45
Андерлехт
0 : 3
Селтик
27.09.2017 27 сент. 2017 ср 21:45
был в запасе
Андерлехт
0
Селтик
3
был в запасе
12.09.2017 12 сент. 2017 вт 21:45
Бавария
3 : 0
Андерлехт
12.09.2017 12 сент. 2017 вт 21:45
был в запасе
Бавария
3
Андерлехт
0
был в запасе