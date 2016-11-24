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Лента
Матч-центр
Моя команда
Вут Фас
№40
Защитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
Габала
1 : 3
Андерлехт
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
был в запасе
Габала
1
Андерлехт
3
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
Сент-Этьен
1 : 1
Андерлехт
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
был в запасе
Сент-Этьен
1
Андерлехт
1
был в запасе