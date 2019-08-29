Евгений Березкин
№7
Полузащитник
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Команда
БАТЭ
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
5 июля 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:00
БАТЭ
2 : 0
Астана
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
БАТЭ
2
Астана
0
был в запасе
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 17:00
Астана
3 : 0
БАТЭ
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 17:00
был в запасе
Астана
3
БАТЭ
0
был в запасе
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
БАТЭ
0 : 0
Сараево
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
БАТЭ
0
Сараево
0
был в запасе