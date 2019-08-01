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Матч-центр
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Александр Сачивко
№20
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
5 янв. 1986 (34) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:45
Эсбьерг
0 : 0
Шахтер
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:45
минуты: 1' - 90'
Эсбьерг
0
Шахтер
0
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Шахтер
2 : 0
Эсбьерг
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Шахтер
2
Эсбьерг
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
Хибернианс
0 : 1
Шахтер
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Хибернианс
0
Шахтер
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Шахтер
1 : 0
Хибернианс
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Шахтер
1
Хибернианс
0
минуты: 1' - 90'