Андрийя Павлович
№22
Нападающий
Подписаться
Команда
Рапид
Гражданство
Сербия
Дата рождения
16 нояб. 1993 (26) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Базель
1 : 0
АПОЭЛ
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 70' - 90'
Базель
1
АПОЭЛ
0
минуты: 70' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
АПОЭЛ
0 : 3
Базель
28'
28'
28'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 56'
АПОЭЛ
0
Базель
3
минуты: 1' - 56'