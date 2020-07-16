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Александар Седлар
№20
Защитник
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Команда
Мальорка
Гражданство
Сербия
Дата рождения
13 дек. 1991 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Мальорка
1 : 2
Гранада
80'
80'
80'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
минуты: 64' - 90'
Мальорка
1
Гранада
2
минуты: 64' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
23:00
Севилья
2 : 0
Мальорка
12.07.2020
12 июля 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
Мальорка
2 : 0
Леванте
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
был в запасе
Мальорка
2
Леванте
0
был в запасе
03.07.2020
03 июля 2020
пт
23:00
Атлетико
3 : 0
Мальорка
26'
26'
26'
03.07.2020
03 июля 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
30.06.2020
30 июня 2020
вт
20:30
Мальорка
5 : 1
Сельта
30.06.2020
30 июня 2020
вт
20:30
был в запасе
Мальорка
5
Сельта
1
был в запасе
27.06.2020
27 июня 2020
сб
15:00
Атлетик
3 : 1
Мальорка
27.06.2020
27 июня 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
3
Мальорка
1
минуты: 1' - 90'
24.06.2020
24 июня 2020
ср
23:00
Реал
2 : 0
Мальорка
24.06.2020
24 июня 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
19.06.2020
19 июня 2020
пт
20:30
Мальорка
1 : 1
Леганес
19.06.2020
19 июня 2020
пт
20:30
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Леганес
1
минуты: 1' - 90'
16.06.2020
16 июня 2020
вт
20:30
Вильярреал
1 : 0
Мальорка
5'
5'
5'
16.06.2020
16 июня 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
13.06.2020
13 июня 2020
сб
23:00
Мальорка
0 : 4
Барселона
13.06.2020
13 июня 2020
сб
23:00
был в запасе
Мальорка
0
Барселона
4
был в запасе
07.03.2020
07 марта 2020
сб
15:00
Эйбар
1 : 2
Мальорка
07.03.2020
07 марта 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
1
Мальорка
2
минуты: 1' - 90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
20:30
Мальорка
0 : 1
Хетафе
01.03.2020
01 марта 2020
вс
20:30
был в запасе
Мальорка
0
Хетафе
1
был в запасе
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
Бетис
3 : 3
Мальорка
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
был в запасе
Бетис
3
Мальорка
3
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
Мальорка
1 : 0
Алавес
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 84' - 90'
Мальорка
1
Алавес
0
минуты: 84' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:00
Эспаньол
1 : 0
Мальорка
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:00
был в запасе
Эспаньол
1
Мальорка
0
был в запасе
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
14:00
Гранада
1 : 0
Мальорка
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
Мальорка
0 : 2
Севилья
84'
84'
84'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
23:00
Барселона
5 : 2
Мальорка
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
23:00
был в запасе
Барселона
5
Мальорка
2
был в запасе
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
23:00
Леванте
2 : 1
Мальорка
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
23:00
был в запасе
Леванте
2
Мальорка
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
Мальорка
0 : 1
Реал Сосьедад
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
был в запасе
Мальорка
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
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