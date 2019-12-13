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Даниэль Торрес
№16
Полузащитник
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Команда
Алавес
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
15 нояб. 1989 (30) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
23:00
Алавес
1 : 1
Леганес
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
23:00
был в запасе
Алавес
1
Леганес
1
был в запасе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
18:00
Осасуна
4 : 2
Алавес
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
18:00
был в запасе
Осасуна
4
Алавес
2
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Вильярреал
4 : 1
Алавес
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Вильярреал
4
Алавес
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
Алавес
2 : 0
Сельта
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
был в запасе
Алавес
2
Сельта
0
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
Алавес
2 : 0
Мальорка
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
был в запасе
Алавес
2
Мальорка
0
был в запасе