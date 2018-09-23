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Антонио Калабрезе
№29
Нападающий
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Команда
Болонья
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 июня 1996 (24) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
2015/2016
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
Болонья
2 : 0
Рома
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Рома
0
минуты: 1' - 90'
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
Болонья
0 : 1
СПАЛ
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
был в запасе
Болонья
0
СПАЛ
1
был в запасе