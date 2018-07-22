Андрей Текучев
№67
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 июля 1999 (21) год
Рост
167
Вес
57
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
Краснодар-2
1 : 1
СКА-Хабаровск
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
был в запасе
Краснодар-2
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
17.07.2018 17 июля 2018 вт 19:00
Краснодар-2
1 : 1
Сибирь
17.07.2018 17 июля 2018 вт 19:00
был в запасе
Краснодар-2
1
Сибирь
1
был в запасе