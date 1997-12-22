Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Фикайо Томори
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Челси
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 дек. 1997 (22) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2015/2016
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Челси
-:-
Вулверхэмптон
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Челси
-
Вулверхэмптон
-
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:15
Ливерпуль
5 : 3
Челси
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:15
был в запасе
Ливерпуль
5
Челси
3
был в запасе
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:15
Челси
1 : 0
Норвич Сити
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:15
был в запасе
Челси
1
Норвич Сити
0
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
Челси
4 : 0
Эвертон
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
был в запасе
Челси
4
Эвертон
0
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Борнмут
2 : 2
Челси
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 64'
Борнмут
2
Челси
2
минуты: 1' - 64'
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
23:00
Челси
0 : 2
Манчестер Юнайтед
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
23:00
был в запасе
Челси
0
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
15:30
Лестер Сити
2 : 2
Челси
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
15:30
был в запасе
Лестер Сити
2
Челси
2
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Челси
3 : 0
Бернли
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Челси
3
Бернли
0
был в запасе
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
Арсенал
1 : 2
Челси
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 59'
Арсенал
1
Челси
2
минуты: 1' - 59'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Челси
0 : 2
Саутгемптон
62'
62'
62'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Челси
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
19:30
Тоттенхэм
0 : 2
Челси
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
0
Челси
2
минуты: 1' - 90'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
15:30
Эвертон
3 : 1
Челси
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
15:30
был в запасе
Эвертон
3
Челси
1
был в запасе
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
Челси
2 : 1
Астон Вилла
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Челси
2
Астон Вилла
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Челси
0 : 1
Вест Хэм
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Челси
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
Манчестер Сити
2 : 1
Челси
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Манчестер Сити
2
Челси
1
минуты: 1' - 90'
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
15:30
Челси
2 : 0
Кристал Пэлас
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Челси
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90'
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
20:30
Уотфорд
1 : 2
Челси
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Уотфорд
1
Челси
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
Бернли
2 : 4
Челси
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Бернли
2
Челси
4
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Челси
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
45'
45'
45'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Челси
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
Саутгемптон
1 : 4
Челси
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Челси
4
минуты: 1' - 90'
Показать все игры