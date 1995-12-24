Альваро Одриосола
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Бавария
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 дек. 1995 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.07.2020 04 июля 2020 сб 21:00
Байер
2 : 4
Бавария
04.07.2020 04 июля 2020 сб 21:00
был в запасе
Байер
2
Бавария
4
был в запасе
10.06.2020 10 июня 2020 ср 21:45
Бавария
2 : 1
Айнтрахт
10.06.2020 10 июня 2020 ср 21:45
был в запасе
Бавария
2
Айнтрахт
1
был в запасе
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
Бавария
4 : 3
Хоффенхайм
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
минуты: 83' - 90'
Бавария
4
Хоффенхайм
3
минуты: 83' - 90'