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Лента
Матч-центр
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Альваро Одриосола
№2
Защитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 дек. 1995 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
04.07.2020
04 июля 2020
сб
21:00
Байер
2 : 4
Бавария
04.07.2020
04 июля 2020
сб
21:00
был в запасе
Байер
2
Бавария
4
был в запасе
10.06.2020
10 июня 2020
ср
21:45
Бавария
2 : 1
Айнтрахт
10.06.2020
10 июня 2020
ср
21:45
был в запасе
Бавария
2
Айнтрахт
1
был в запасе
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
Бавария
4 : 3
Хоффенхайм
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
минуты: 83' - 90'
Бавария
4
Хоффенхайм
3
минуты: 83' - 90'