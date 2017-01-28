Кентен Браа
№40
Вратарь
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Команда
Нант
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
Ренн
1 : 1
Нант
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Ренн
1
Нант
1
был в запасе
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 19:00
Нант
0 : 2
ПСЖ
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 19:00
был в запасе
Нант
0
ПСЖ
2
был в запасе
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 22:00
Нант
1 : 0
Кан
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 22:00
был в запасе
Нант
1
Кан
0
был в запасе
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
Тулуза
0 : 1
Нант
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Тулуза
0
Нант
1
был в запасе
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Нант
1 : 0
Монпелье
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
был в запасе
Нант
1
Монпелье
0
был в запасе
16.12.2016 16 дек. 2016 пт 22:45
Анжер
0 : 2
Нант
16.12.2016 16 дек. 2016 пт 22:45
был в запасе
Анжер
0
Нант
2
был в запасе