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Роналду Виейра
№37
Полузащитник
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Команда
Сампдория
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
20 июля 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
26.07.2020
26 июля 2020
вс
22:45
Ювентус
-:-
Сампдория
26.07.2020
26 июля 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
-
Сампдория
-
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Сампдория
1 : 2
Дженоа
46'
46'
46'
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
минуты: 31' - 90'
Сампдория
1
Дженоа
2
минуты: 31' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
Лечче
1 : 2
Сампдория
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
минуты: 76' - 90'
Лечче
1
Сампдория
2
минуты: 76' - 90'
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
Сампдория
1 : 2
Болонья
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:45
Рома
2 : 1
Сампдория
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:45
был в запасе
Рома
2
Сампдория
1
был в запасе
21.06.2020
21 июня 2020
вс
22:45
Интер
2 : 1
Сампдория
90'
90'
90'
21.06.2020
21 июня 2020
вс
22:45
минуты: 81' - 90'
Интер
2
Сампдория
1
минуты: 81' - 90'
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Верона
39'
39'
39'
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 61'
Сампдория
2
Верона
1
минуты: 1' - 61'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Сампдория
1 : 5
Фиорентина
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Сампдория
1
Фиорентина
5
минуты: 46' - 90'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:00
был в запасе
Торино
1
Сампдория
3
был в запасе
03.02.2020
03 февр. 2020
пн
22:45
Сампдория
2 : 4
Наполи
03.02.2020
03 февр. 2020
пн
22:45
был в запасе
Сампдория
2
Наполи
4
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
0
Сассуоло
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
Лацио
5 : 1
Сампдория
31'
31'
31'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
5 : 1
Брешиа
22'
22'
22'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
5
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
17:00
Милан
0 : 0
Сампдория
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Милан
0
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
26'
26'
26'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
20:00
Сампдория
0 : 1
Парма
50'
50'
50'
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Парма
1
минуты: 1' - 90'
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
22:45
Кальяри
4 : 3
Сампдория
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
4
Сампдория
3
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
Сампдория
2 : 1
Удинезе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Сампдория
2
Удинезе
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Аталанта
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 90'
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
22:45
СПАЛ
0 : 1
Сампдория
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
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