Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эдвинас Гертмонас
№30
Вратарь
Подписаться
Команда
Жальгирис
Гражданство
Литва
Дата рождения
1 июня 1996 (24) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
22:00
Ренн
1 : 0
Амьен
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ренн
1
Амьен
0
был в запасе
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
23:00
ПСЖ
4 : 1
Ренн
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
23:00
был в запасе
ПСЖ
4
Ренн
1
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
17:00
Ренн
0 : 0
Монпелье
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ренн
0
Монпелье
0
был в запасе
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
Генгам
2 : 1
Ренн
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
был в запасе
Генгам
2
Ренн
1
был в запасе
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
17:00
Нант
0 : 1
Ренн
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
17:00
был в запасе
Нант
0
Ренн
1
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Ренн
4 : 0
Ним
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
был в запасе
Ренн
4
Ним
0
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
19:00
Ренн
1 : 1
Нант
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
19:00
был в запасе
Ренн
1
Нант
1
был в запасе
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:00
Кан
1 : 2
Ренн
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Кан
1
Ренн
2
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
Лилль
3 : 1
Ренн
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Лилль
3
Ренн
1
был в запасе