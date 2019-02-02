Эдвинас Гертмонас
№30
Вратарь
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Команда
Жальгирис
Гражданство
Литва
Дата рождения
1 июня 1996 (24) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 22:00
Ренн
1 : 0
Амьен
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 22:00
был в запасе
Ренн
1
Амьен
0
был в запасе
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 23:00
ПСЖ
4 : 1
Ренн
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 23:00
был в запасе
ПСЖ
4
Ренн
1
был в запасе
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 17:00
Ренн
0 : 0
Монпелье
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 17:00
был в запасе
Ренн
0
Монпелье
0
был в запасе
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 21:00
Генгам
2 : 1
Ренн
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 21:00
был в запасе
Генгам
2
Ренн
1
был в запасе
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 17:00
Нант
0 : 1
Ренн
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 17:00
был в запасе
Нант
0
Ренн
1
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Ренн
4 : 0
Ним
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
был в запасе
Ренн
4
Ним
0
был в запасе
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 19:00
Ренн
1 : 1
Нант
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 19:00
был в запасе
Ренн
1
Нант
1
был в запасе
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:00
Кан
1 : 2
Ренн
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:00
был в запасе
Кан
1
Ренн
2
был в запасе
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:00
Лилль
3 : 1
Ренн
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:00
был в запасе
Лилль
3
Ренн
1
был в запасе