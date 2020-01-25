Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Льюис Лопес
№27
Защитник
Подписаться
Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 марта 1997 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
15:00
Эспаньол
1 : 1
Атлетик
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
15:00
минуты: 61' - 90'
Эспаньол
1
Атлетик
1
минуты: 61' - 90'
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
23:00
Эспаньол
2 : 2
Барселона
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
23:00
был в запасе
Эспаньол
2
Барселона
2
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
15:00
Реал
2 : 0
Эспаньол
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
15:00
был в запасе
Реал
2
Эспаньол
0
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
22:00
Атлетик
3 : 0
Эспаньол
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
22:00
был в запасе
Атлетик
3
Эспаньол
0
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
13:00
Мальорка
2 : 0
Эспаньол
61'
61'
61'
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
15:00
Эспаньол
1 : 3
Реал Сосьедад
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Реал Сосьедад
3
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
13:00
Эйбар
1 : 2
Эспаньол
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
13:00
был в запасе
Эйбар
1
Эспаньол
2
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90'