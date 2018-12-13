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Лента
Матч-центр
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Алессандро Росси
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 янв. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Лацио
1 : 2
Айнтрахт
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
Лацио
1
Айнтрахт
2
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Аполлон
2 : 0
Лацио
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Аполлон
2
Лацио
0
был в запасе
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
Лацио
2 : 1
Марсель
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Лацио
2
Марсель
1
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Марсель
1 : 3
Лацио
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Марсель
1
Лацио
3
был в запасе
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
Айнтрахт
4 : 1
Лацио
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Айнтрахт
4
Лацио
1
был в запасе