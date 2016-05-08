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Мануэль Феррини
№21
Защитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
Фрозиноне
0 : 1
Сассуоло
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Сассуоло
1
был в запасе
01.05.2016
01 мая 2016
вс
16:00
Сассуоло
1 : 0
Верона
01.05.2016
01 мая 2016
вс
16:00
был в запасе
Сассуоло
1
Верона
0
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
16:00
Торино
1 : 3
Сассуоло
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Торино
1
Сассуоло
3
был в запасе
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
19:30
Сассуоло
0 : 0
Сампдория
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
19:30
был в запасе
Сассуоло
0
Сампдория
0
был в запасе