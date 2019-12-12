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Матч-центр
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Денис Безбородько
№59
Нападающий
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Команда
Заря
Гражданство
Украина
Дата рождения
31 мая 1994 (26) лет
Рост
181
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Гент
2 : 1
Александрия
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Гент
2
Александрия
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Александрия
0 : 1
Вольфсбург
71'
71'
71'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Александрия
0
Вольфсбург
1
был в запасе
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
Александрия
2 : 2
Сент-Этьен
84'
84'
84'
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
84'
был в запасе
Александрия
2
Сент-Этьен
2
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Сент-Этьен
1 : 1
Александрия
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Сент-Этьен
1
Александрия
1
был в запасе
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
Александрия
1 : 1
Гент
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Александрия
1
Гент
1
был в запасе