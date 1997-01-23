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Джо Уорролл
№3
Защитник
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 янв. 1997 (23) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Рапид
1 : 0
Рейнджерс
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
Рапид
1
Рейнджерс
0
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Рейнджерс
0 : 0
Вильярреал
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90'
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
Спартак
4 : 3
Рейнджерс
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Спартак
4
Рейнджерс
3
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Рейнджерс
0 : 0
Спартак
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
0
Спартак
0
минуты: 1' - 90'
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
Рейнджерс
3 : 1
Рапид
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
3
Рапид
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Вильярреал
2 : 2
Рейнджерс
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90'