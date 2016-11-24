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Матч-центр
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Даниэль Кестль
№52
Защитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Спарта
1 : 0
Саутгемптон
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 90' - 90'
Спарта
1
Саутгемптон
0
минуты: 90' - 90'
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
Спарта
2 : 0
Хапоэль
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
был в запасе
Спарта
2
Хапоэль
0
был в запасе
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Хапоэль
0 : 1
Спарта
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
был в запасе
Хапоэль
0
Спарта
1
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Спарта
3 : 1
Интер
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
был в запасе
Спарта
3
Интер
1
был в запасе