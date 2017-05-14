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Матч-центр
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Аарон Маттиа Табакки
№98
Нападающий
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Команда
Болонья
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
2015/2016
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Болонья
3 : 1
Пескара
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Болонья
3
Пескара
1
был в запасе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Болонья
4 : 0
Удинезе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Болонья
4
Удинезе
0
был в запасе
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Кальяри
1 : 1
Болонья
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
1
Болонья
1
был в запасе