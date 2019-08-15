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Лента
Матч-центр
Моя команда
Грег Доэрти
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
10 сент. 1996 (23) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
Рейнджерс
3 : 1
Мидтьюлланд
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
был в запасе
Рейнджерс
3
Мидтьюлланд
1
был в запасе
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
21:00
Мидтьюлланд
2 : 4
Рейнджерс
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
21:00
был в запасе
Мидтьюлланд
2
Рейнджерс
4
был в запасе
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:30
Прогрес
0 : 0
Рейнджерс
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:30
был в запасе
Прогрес
0
Рейнджерс
0
был в запасе
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
Рейнджерс
6 : 0
Сент-Джозефс
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
6
Сент-Джозефс
0
минуты: 1' - 90'
09.07.2019
09 июля 2019
вт
18:55
Сент-Джозефс
0 : 4
Рейнджерс
09.07.2019
09 июля 2019
вт
18:55
был в запасе
Сент-Джозефс
0
Рейнджерс
4
был в запасе