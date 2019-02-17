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Матч-центр
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Али Кроуфорд
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
30 июля 1991 (28) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
Донкастер Роверс
0 : 2
Кристал Пэлас
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Донкастер Роверс
0
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
Донкастер Роверс
2 : 1
Олдхэм
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
был в запасе
Донкастер Роверс
2
Олдхэм
1
был в запасе
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
17:00
Престон
1 : 3
Донкастер Роверс
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Престон
1
Донкастер Роверс
3
минуты: 1' - 90'