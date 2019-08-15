Майкл Девлин
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
3 окт. 1993 (26) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:45
Абердин
0 : 2
Риека
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:45
был в запасе
Абердин
0
Риека
2
был в запасе
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
Абердин
2 : 1
РоПС
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Абердин
2
РоПС
1
минуты: 1' - 90'