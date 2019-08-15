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Лента
Матч-центр
Моя команда
Майкл Девлин
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
3 окт. 1993 (26) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
Абердин
0 : 2
Риека
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
был в запасе
Абердин
0
Риека
2
был в запасе
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:45
Абердин
2 : 1
РоПС
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Абердин
2
РоПС
1
минуты: 1' - 90'