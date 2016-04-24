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Симоне Маттиа
№49
Защитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
16:00
Сампдория
2 : 1
Лацио
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
2
Лацио
1
был в запасе
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:00
Лацио
2 : 0
Эмполи
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:00
был в запасе
Лацио
2
Эмполи
0
был в запасе
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
21:45
Палермо
0 : 3
Лацио
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
21:45
был в запасе
Палермо
0
Лацио
3
был в запасе