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Федерико Абелли
№20
Полузащитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
01.05.2016
01 мая 2016
вс
16:00
Сассуоло
1 : 0
Верона
01.05.2016
01 мая 2016
вс
16:00
был в запасе
Сассуоло
1
Верона
0
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
16:00
Торино
1 : 3
Сассуоло
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Торино
1
Сассуоло
3
был в запасе
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
19:00
Сассуоло
0 : 1
Дженоа
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
19:00
был в запасе
Сассуоло
0
Дженоа
1
был в запасе