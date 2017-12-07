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Матч-центр
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Чарли Колкетт
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
Витесс
1 : 0
Ницца
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Витесс
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Лацио
1 : 1
Витесс
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лацио
1
Витесс
1
был в запасе
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
Витесс
0 : 2
Зюлте-Варегем
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Витесс
0
Зюлте-Варегем
2
был в запасе
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Зюлте-Варегем
1 : 1
Витесс
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
был в запасе
Зюлте-Варегем
1
Витесс
1
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Ницца
3 : 0
Витесс
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
был в запасе
Ницца
3
Витесс
0
был в запасе