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Матч-центр
Моя команда
Сенна Мянго
№23
Защитник
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Команда
Стандард
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
5 февр. 1997 (23) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2016/2017
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Витория Гимараеш
1 : 1
Стандард
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Витория Гимараеш
1
Стандард
1
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Айнтрахт
2 : 1
Стандард
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Стандард
1
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Стандард
2 : 0
Витория Гимараеш
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
был в запасе
Стандард
2
Витория Гимараеш
0
был в запасе