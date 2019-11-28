Сенна Мянго
№23
Защитник
Подписаться
Команда
Стандард
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
5 февр. 1997 (23) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Витория Гимараеш
1 : 1
Стандард
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Витория Гимараеш
1
Стандард
1
был в запасе
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
Айнтрахт
2 : 1
Стандард
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Стандард
1
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
Стандард
2 : 0
Витория Гимараеш
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
был в запасе
Стандард
2
Витория Гимараеш
0
был в запасе