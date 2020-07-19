Игор Субельдия
№29
Полузащитник
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 марта 1997 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Атлетико
1 : 1
Реал Сосьедад
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Севилья
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
13.07.2020 13 июля 2020 пн 20:30
Вильярреал
1 : 2
Реал Сосьедад
13.07.2020 13 июля 2020 пн 20:30
минуты: 65' - 90'
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 65' - 90'
10.07.2020 10 июля 2020 пт 20:30
Реал Сосьедад
2 : 3
Гранада
10.07.2020 10 июля 2020 пт 20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Гранада
3
был в запасе
06.07.2020 06 июля 2020 пн 20:30
Леванте
1 : 1
Реал Сосьедад
06.07.2020 06 июля 2020 пн 20:30
минуты: 54' - 90'
Леванте
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 54' - 90'
02.07.2020 02 июля 2020 чт 20:30
Реал Сосьедад
2 : 1
Эспаньол
37'
37'
37'
02.07.2020 02 июля 2020 чт 20:30
минуты: 1' - 46'
Реал Сосьедад
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 46'
29.06.2020 29 июня 2020 пн 23:00
Хетафе
2 : 1
Реал Сосьедад
29.06.2020 29 июня 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:30
Реал Сосьедад
0 : 1
Сельта
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Сельта
1
был в запасе
21.06.2020 21 июня 2020 вс 23:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Реал
16'
16'
16'
21.06.2020 21 июня 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 80'
Реал Сосьедад
1
Реал
2
минуты: 1' - 80'
18.06.2020 18 июня 2020 чт 20:30
Алавес
2 : 0
Реал Сосьедад
18.06.2020 18 июня 2020 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
14.06.2020 14 июня 2020 вс 23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Осасуна
14.06.2020 14 июня 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
10.03.2020 10 марта 2020 вт 22:00
Эйбар
1 : 2
Реал Сосьедад
28'
28'
28'
10.03.2020 10 марта 2020 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
07.03.2020 07 марта 2020 сб 20:30
Барселона
1 : 0
Реал Сосьедад
07.03.2020 07 марта 2020 сб 20:30
минуты: 71' - 90'
Барселона
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 71' - 90'
28.02.2020 28 февр. 2020 пт 23:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Вальядолид
28.02.2020 28 февр. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Валенсия
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Валенсия
0
минуты: 1' - 90'
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 16:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетик
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 14:00
Леганес
2 : 1
Реал Сосьедад
39'
39'
39'
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Мальорка
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 16:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Вильярреал
30'
30'
30'
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 62'
Реал Сосьедад
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 62'
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 16:00
Осасуна
3 : 4
Реал Сосьедад
5'
5'
5'
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
3
Реал Сосьедад
4
минуты: 1' - 90'
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