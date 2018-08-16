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Дэнни Суонсон
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
28 дек. 1986 (33) года
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
Мольде
3 : 0
Хиберниан
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
Мольде
3
Хиберниан
0
был в запасе
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:45
Хиберниан
0 : 0
Мольде
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Хиберниан
0
Мольде
0
был в запасе
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:00
Астерас
1 : 1
Хиберниан
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:00
был в запасе
Астерас
1
Хиберниан
1
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
Хиберниан
3 : 2
Астерас
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
был в запасе
Хиберниан
3
Астерас
2
был в запасе
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:45
Рунавик
4 : 6
Хиберниан
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:45
был в запасе
Рунавик
4
Хиберниан
6
был в запасе