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Эш Тэйлор
№5
Защитник
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Команда
Абердин
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
2 сент. 1990 (29) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:45
Чихура
1 : 1
Абердин
14'
14'
14'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:45
минуты: 1' - 90'
Чихура
1
Абердин
1
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
19:00
РоПС
1 : 2
Абердин
18.07.2019
18 июля 2019
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
РоПС
1
Абердин
2
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:45
Абердин
2 : 1
РоПС
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:45
был в запасе
Абердин
2
РоПС
1
был в запасе