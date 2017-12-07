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Даниэль Хользер
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
Фастав
0 : 2
Локомотив
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Фастав
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
Шериф
1 : 0
Фастав
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Шериф
1
Фастав
0
был в запасе
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
Копенгаген
3 : 0
Фастав
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Копенгаген
3
Фастав
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Фастав
1 : 1
Копенгаген
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Фастав
1
Копенгаген
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
Локомотив
3 : 0
Фастав
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Локомотив
3
Фастав
0
минуты: 1' - 90'