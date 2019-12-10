Петр Шевчик
№22
Полузащитник
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Команда
Слован
Гражданство
Чехия
Дата рождения
4 мая 1994 (26) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 23:00
Боруссия
2 : 1
Славия
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Славия
1
минуты: 1' - 90'
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
Славия
1 : 3
Интер
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Славия
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
05.11.2019 05 нояб. 2019 вт 20:55
Барселона
0 : 0
Славия
05.11.2019 05 нояб. 2019 вт 20:55
минуты: 1' - 90'
Барселона
0
Славия
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 22:00
Славия
1 : 2
Барселона
76'
76'
76'
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Славия
1
Барселона
2
минуты: 1' - 90'
02.10.2019 02 окт. 2019 ср 19:55
Славия
0 : 2
Боруссия
45'
45'
45'
02.10.2019 02 окт. 2019 ср 19:55
минуты: 1' - 90'
Славия
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'