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Лента
Матч-центр
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Ян Сухан
№14
Полузащитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
Виктория
3 : 2
Аустрия
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
был в запасе
Виктория
3
Аустрия
2
был в запасе
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
Рома
4 : 1
Виктория
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
был в запасе
Рома
4
Виктория
1
был в запасе