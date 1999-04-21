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Лента
Матч-центр
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Джонатан Леко
№45
Нападающий
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Команда
Чарльтон
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 апр. 1999 (21) год
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Вест Бромвич
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
0
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90'
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
Вест Бромвич
1 : 0
Уиган Атлетик
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
1
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90'